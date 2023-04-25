Собянин подписал закон о госконтроле технического состояния аттракционов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин подписал закон о региональном государственном контроле в области технического состояния и эксплуатации аттракционов в Москве. Соответствующий документ был размещен на портале мэра и правительства столицы.

Согласно закону, будет закреплен вид регионального надзора по техническому состоянию аттракционов и их эксплуатации. Также будет определен предмет закона и порядок его действия.

По словам министра правительства Москвы, начальника Главного контрольного управления города Евгения Данчикова, региональный госнадзор разделился на два вида контроля.

В соответствии с федеральным законом "О государственном контроле и муниципальном контроле в РФ" вид и предмет контроля устанавливает сам закон или законы субъектов страны.

Данчиков отметил, что всего в столице зарегистрировано 373 аттракциона, эксплуатацию которых совершают 70 юридических лиц. Уточняется, что документ может помочь в обеспечении безопасности таких машин и в совершенствовании правового регулирования.

Ранее Сергей Собянин подписал закон о введении в Москве административной ответственности за несоблюдение требований к внешнему виду и содержанию нежилых зданий и сооружений. Под новый закон подпадают в том числе объекты или элементы объектов благоустройства, кроме многоквартирных домов.