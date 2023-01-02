Крупнейший в столице игровой клуб для детей открылся в парке "Остров мечты"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В понедельник, 2 января, в парке "Остров мечты" открылся крупнейший в столице игровой клуб для детей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

Уточняется, что войти в клуб можно по единому билету парка.

"Игровой клуб площадью 3 тысячи квадратных метров для детей всех возрастов предложит юным посетителям три лабиринта. В самом большом четырехуровневом лабиринте можно будет кататься на тюбинговой и тройной горках, пробираться по плетеным переходам к деревьям с подвесными шарами, плавать в бассейне с более чем 80 тысяч шариков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в трехуровневом лабиринте посетителям предстоит пройти почти двадцатиметровую тропу препятствий, спуститься с винтовой горки в бассейн, в котором з0 тысяч шариков.

Ранее сообщалось, что крытая часть столичного парка развлечений "Остров мечты" увеличится я в два раза за счет переноса турникетов к центральной площади городского променада. В новом пространстве расположатся аттракционы, Музей шоколада, театрализованное шоу с элементами ужасов, интерактивные пещеры, аркады, большая игровая зона для детей и многое другое. Попасть в новое пространство посетители смогут по единому билету в парк развлечений.



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