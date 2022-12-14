Площадь крытого парка развлечений "Остров мечты" увеличится вдвое

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Крытая часть столичного парка развлечений "Остров мечты" увеличится в два раза за счет переноса турникетов к центральной площади городского променада. Об этом сообщает пресс-служба парка.

"Новое пространство объединит три тематические зоны, где расположится множество новых развлечений: аттракционы, Музей шоколада, театрализованное шоу с элементами ужасов, интерактивные пещеры, аркады, большая игровая зона для детей и многое другое", – говорится в сообщении.

Уточняется, что попасть в новое пространство посетители смогут по единому билету в парк развлечений.

В пресс-службе уточнили, что под стеклянным куполом разместится тематическая зона с пятью новыми механическими аттракционами, среди которых первый в мире обзорный монорельс протяженностью 500 метров, расположенный внутри помещения.

Гендиректор ХК "Остров мечты" Борис Пищик рассказал, что специалисты продолжают развивать крупнейший развлекательный кластер в РФ, а благодаря увеличению крытой части парк развлечений войдет в число крупнейших в мире.

"Сейчас стартуют работы по увеличению крытого парка развлечений, на очереди – строительство уличного парка с экстремальными аттракционами и большой водной зоны отдыха", – уточнил он.

В пресс-службе пояснили, что третья тематическая зона будет ориентирована на более юную аудиторию. Там расположится Музей шоколада и самый большой в городе игровой клуб площадью 3 тысячи квадратных метров.



Ранее сообщалось, что в новом концертном зале "Москва" парка "Остров мечты" с 24 декабря по 7 января пройдет новогоднее шоу "Школа снеговиков" про удивительных жителей деревни Дедморозовки. Предполагается, что это будет одно из самых масштабных мероприятий предстоящих новогодних каникул. В шоу, созданном детским писателем Андреем Усачевым и композитором Максимом Дунаевским, впервые оживут любимые литературные герои.

Помимо известных актеров, в шоу участвуют воздушные акробаты, а также лучшие райдеры страны, чемпионы России по экстремальному самокату Дима Фазолов, Стас Басанский, Артем Кравченко и Ярослав Бушель.



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