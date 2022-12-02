Музыкальное шоу "Школа снеговиков" пройдет в парке "Остров мечты"

Фото: предоставлено продюсерским центром "КСТ"

Новогоднее шоу "Школа снеговиков" про удивительных жителей деревни Дедморозовки пройдет в новом концертном зале "Москва" парка "Остров мечты" с 24 декабря по 7 января.

Это будет одно из самых масштабных мероприятий предстоящих новогодних каникул. В шоу, созданном детским писателем Андреем Усачевым и композитором Максимом Дунаевским, впервые оживут любимые литературные герои.

В сказочном мире героям фантастического путешествия предстоит преодолеть самые разные препятствия, победить зло и исполнить свои заветные мечты. Вместе со зрителями неугомонным помощникам Деда Мороза – снеговикам Морковкину, Варежкину и Косичкиной – придется вступить в схватку со Снежной Королевой и Ледяным Королем, побывать на Северном полюсе и в Антарктиде, сразиться с огромными троллями, спасти замерзающих в Африке обезьян и всю планету от глобального похолодания.

Грандиозное представление, рассчитанное на семейный просмотр, удивит оригинальным сценарием, уникальными цирковыми и танцевальными номерами, яркими спецэффектами и масштабными декорациями. В проекте участвует более 50 артистов, воплотивших яркие образы героев главного новогоднего бестселлера.

И еще один сюрприз, который приготовлен для зрителей "Школы Снеговиков": на шоу в роли ведущего прогноза погоды выступит актер Александр Олешко, а в роли Волшебного Зеркала – Люся Чеботина. Приглашенные звезды встретятся со зрителями онлайн.

Помимо известных актеров, в шоу участвуют воздушные акробаты, а также лучшие райдеры страны, чемпионы России по экстремальному самокату Дима Фазолов, Стас Басанский, Артем Кравченко и Ярослав Бушель. Уникальные фирменные трюки на самокатах, которые могут повторить единицы в мире, парни продемонстрируют на новогоднем шоу.

Билеты можно приобрести как в кассе парка "Остров мечты", так и онлайн на официальном сайте проекта.

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