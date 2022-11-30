Зрители "Елки в Гостином дворе" попадут на волшебный новогодний экспресс

Фото: пресс-служба ГАУК МДММ

Традиционное праздничное новогоднее представление "Елка в Гостином дворе" снова готовит сюрпризы для своих гостей.

По доброй традиции она становится одной из главных новогодних площадок Москвы, где каждый ребенок сможет окунуться в сказочный мир чудес. В этом году зрителей ждет волшебный новогодний экспресс, который перенесет их сквозь время и пространство в увлекательное сказочное путешествие.



В фойе гостей ожидают:

– сказочный портал "Московский новогодний экспресс", пройдя через который зрители окажутся в детстве их мам, пап, бабушек и дедушек;

– новогодние вокзал и поезд, пассажиры которого попадут в мир сказки и чудес;

– карнавал елочных игрушек;

– персонажи из любимых детских фильмов и мультиков;

– интерактивные аттракционы;

– настоящая сказочная карусель, любимая детьми еще с XIIX века;

– мастер-классы по созданию экоигрушек;

– игровые зоны "Пятнашки" (самая популярная головоломка 1980–1990-х годов), "Волшебная юла" и "Гонки на робошарах";

– мульткинотеатр, в котором родители вместе с детьми смогут окунуться в сказочную новогоднюю атмосферу за просмотром классики советской мультипликации;

– площадка для творческого самовыражения самых маленьких зрителей;

– уникальные новогодние фотозоны и декорации;

– советские игровые автоматы;

– интерактивные развлечения;

– аквагрим для всех желающих;

– тысячи светящихся гирлянд для новогоднего настроения.

Также в фойе можно будет встретить Деда Мороза и Снегурочку, а их помощники помогут юным зрителям найти свои места в зале.

Музыкальный спектакль "Московский новогодний экспресс" подарит зрителям незабываемое ощущение новогоднего чуда: герои – девочка Алиса, ее родители и бабушка – попадут в сказочное пространство, в котором все они – маленькие дети, мечтающие о чуде. Юные зрители узнают, что самое главное чудо можно совершить самому: Алиса, ее мама, папа и бабушка, благодаря доброте, заботе, отзывчивости и щедрости, сделают самое главное – объединятся и встретят праздник счастливой дружной семьей. Праздничную атмосферу дополнит новогодняя ель, которая сказочным образом (как – сюрприз для наших зрителей!) появится на сцене.

Родители и сопровождающие, не планирующие посещать музыкальный спектакль, смогут провести время в мульткинотеатре, где будет проходить прямая трансляция. Также ожидающим будет доступно кафе Гостиного двора. Спектакли пройдут 25–28, 30, 31 декабря и 2, 4 и 6 января.

Приобрести билеты (интерактивная программа в фойе бесплатна) можно на сайте.

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