Колесо обозрения упало в Арсеньеве Приморского края

Фото: vk.com/onlinears

В городе Арсеньев Приморского края упало колесо обозрения, сообщает RT.

Местные жители сняли момент падения аттракциона в парке "Восток" на видео. Судя по кадрам, размещенным в Сети, колесо обозрения рухнуло на территорию недалеко от детской площадки.

Власти города заявили, что демонтаж плановый. По их словам, решение о сносе приняли, поскольку конструкции парка устарели – их не меняли с начала 1990-х годов.

Глава Арсеньева Владимир Пивень пообещал, что в 2025–2026 годах в городе появится новый парк аттракционов.



10 сентября 2022 года на ВДНХ в Москве открыли новое колесо обозрения. Аттракцион "Солнце Москвы" оборудован 30 кабинами, пять из них создали с прозрачным полом. Вместимость "Солнца Москвы" составляет 450 человек, один оборот колесо совершает примерно за 19 минут.

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