Полиция проверяет сообщения о перепродаже билетов на колесо обозрения "Солнце Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская полиция проводит проверку по жалобе на перекупщиков, которые продают по завышенной цене билеты на новое колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ, передает ТАСС.

"Гендиректор по безопасности ООО "Управляющая компания "Колесо обозрения" обратился в полицию с заявлением на перекупщиков, которые продают электронные билеты на "Солнце Москвы", не заключив с компанией какого-либо договора", – сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Согласно заявлению гендиректора, перекупщики берут билеты на официальном сайте колеса обозрения, а затем продают их с наценкой. Полиция проводит проверку по данному факту.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 10 сентября открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи.

Аттракцион оборудован 30 кабинами, пять из них с прозрачным полом. В кабинах есть системы кондиционирования, отопления, освещения, а также они оснащены видеонаблюдением, аудиосистемой и кнопкой для связи с оператором. Вместимость колеса за один оборот составляет 450 человек, продолжительность оборота – 18 минут 40 секунд.



Продажу билетов возобновят на колесе обозрения "Солнце Москвы"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!