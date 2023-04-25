Собянин: летом в Москве будет открыто 136 мест отдыха у воды

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В преддверии летнего сезона в Москве подготовят 136 мест отдыха у воды, 13 из которых будут предполагать возможность купания. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В числе обновленных – Кольский пруд в парке "Яуза" района Свиблово", – рассказал мэр.

В 2022 году водоем в Свиблове очистили от ила и водорослей. Для предотвращения размножения засоряющих пруд растений там высадили деревья, которые служат не только защитной мерой, но и могут использоваться рыбами и водоплавающими птицами как укрытие.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что в 2023 году в столице приведут в порядок 11 прудов. Работы по благоустройству организуют на Верхнем и Нижнем Бехтеревских, Алтуфьевском, Среднем и Нижнем Лианозовских прудах, а также на территориях других водоемов.