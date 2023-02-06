Специалисты приведут в порядок 11 московских водоемов в 2023 году

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сотрудники комплекса городского хозяйства в 2023 году приведут в порядок 11 прудов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Мероприятия организуют на Верхнем и Нижнем Бехтеревских, Алтуфьевском, Среднем и Нижнем Лианозовских прудах и других объектах.

Бирюков подчеркнул, что водоемы представляют собой важную составляющую комфорта городской среды, они создают хорошие климатические условия. Также водные объекты очень популярны у жителей в качестве места для отдыха, отметил заммэра.

"В рамках проектов очистим дно от иловых отложений, из-за которых в летний период наблюдается активное цветение водорослей, отремонтируем береговые укрепления, выполним работы по устройству гидроизоляции", – цитирует Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.

В конце специалисты обустроят зоны водной растительностью, которые замедлят зарастание водоемов. Также на объектах проведут работы по благоустройству территории.

Ранее сервис Russpass представил перечень популярных термальных источников России. Например, один из них располагается в Тюменской области. Температура воды там равна 38–43 градусам. Russpass также рекомендовал побывать на источнике Белокуриха в Алтайском крае, термальном комплексе с бассейном в Краснодарском крае и других местах.

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