Собянин: в 2023 году в Марьине благоустроят 16 прудов-регуляторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству 16 прудов-регуляторов в Марьине. Соответствующая информация появилась на его официальном сайте.

Градоначальник обратил внимание на то, что сам каскад из небольших водоемов выполняет очень важную роль – защищает огромный жилой район от подтоплений во время паводка или обильных дождей.

По мнению Собянина, у этих прудов есть потенциал, чтобы стать местом притяжения. Он напомнил, что в прошлом благоустройством этой территории занимались – там проложили узкие дорожки, но не обеспечили какой-либо инфраструктуры. Теперь здесь планируется создать качественное досуговое пространство с разными функциональными зонами.

"Проект благоустройства 16 прудов-регуляторов, одобренный правительством Москвы, стал результатом детального обсуждения с местными жителями, активистами и депутатами", – отметил мэр.

У проживающих в этом районе появится возможность посещать зоны тихого отдыха, где можно прогуляться на свежем воздухе, насладиться пейзажами, почитать или даже поработать за ноутбуком.

Здесь обустроят детские площадки, а также проложат тропинки для прогулок с колясками. Специальное оборудование для детей разных возрастов будет установлено на территории игрового пространства. Отдельно предусмотрят места отдыха и маршруты вдоль воды.

Активные граждане любого возраста будут рады посещать спортивные площадки. Планируется организовать пространство для занятий оздоровительной гимнастикой и йогой, установить столы для настольного тенниса.

"Благоустройство прудов-регуляторов в Марьино – один из самых важных проектов создания качественной городской среды, который мы планируем реализовать в 2023 году", – резюмировал Собянин.

Ранее мэр столицы назвал ключевым принципом развития московских районов близкое расположение объектов социнфраструктуры к жилым кварталам. Подобная практика осуществляется с целью повысить комфорт местных жителей. Принцип применяют в процессе развития каждого столичного района. Отдельное внимание власти города уделяют комплексному развитию территорий.



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