Собянин рассказал, что пляжный комплекс на юге Москвы сможет принимать 2,5 тыс посетителей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что пляжный комплекс на юге Москвы, который относится к парку развлечений "Остров Мечты", сможет одновременно принимать 2,5 тысячи посетителей. Об этом сообщил мэр Москвы в ходе осмотра строительства комплекса.

"Нагатинская пойма продолжает развиваться. Несколько лет тому назад это была свалка бывшего завода ЗИЛ. Сегодня – крупнейший в мире крытый развлекательный детский парк", – сказал градоначальник.

По словам мэра, рядом с парком развлечений "Остров мечты" возводятся еще два объекта, один из которых – пляжная зона с открытыми бассейнами с подогревом. В этом году начинается строительство открытого парка развлечений.

Мэр столицы отметил, что возведение объектов в Нагатинской пойме осуществляется совместно с инвестором. Градоначальник добавил, что в настоящее время там создается один из самых крупных в стране частных проектов развлекательной сферы, которым смогут пользоваться не только москвичи, но и граждане всей России.

Пляжный комплекс Dream Beach Club в Нагатинской пойме должен принять первых посетителей летом 2023 года. Возведение комплекса было начато в сентябре 2022 года в акватории Кожуховского затона за счет средств частного инвестора ГК "Регионы".

На площади 41 тысяча квадратных метров будут работать пять бассейнов с подогревом, один из которых станет самым большим в России – его площадь составит 1,7 тысячи квадратных метров. Также для детей создадут бассейн с водными горками, детский сухой бассейн с фонтанами, волновой бассейн, VIP-бассейн.

Рядом будет обустроен яхт-клуб с вейк-парком. Здесь установлены трамплины для прыжков и трюков.

Строительство пляжного комплекса является частью масштабного благоустройства Нагатинской поймы.

Так, в январе этого года началось благоустройство территории Южного речного вокзала. В ходе работ планируется привести в порядок набережную протяженностью 500 метров, а также провести очистку и углубление швартовой зоны. Пять причальных зон смогут принимать суда разного класса.

Кроме того, пешеходную зону замостят гранитной плиткой. Будут созданы удобные проезды и подъезды к зданию вокзала, парковка для личного транспорта и стоянка для такси. Открыть Южный речной вокзал с прилегающей территорией планируется к началу летней навигации 2023 года.

Ранее председатель совета директоров девелоперской компании "Ферро-строй" Григорий Ваулин рассказал, что бани на воде впервые возведут на Москве-реке в промзоне Южный порт.

Отмечается, что в Южном порту компании "Ферро-строй" и "Аеон Девелопмент" (AEON Corporation) планируют построить высотный квартал на площади 1,5 миллиона квадратных метров. Новый квартал будет включать как жилую застройку, так и деловую.

Директор компании отметил, что жителям квартала будут предоставляться скидки на посещение плавучих бань.



Собянин рассказал о создании пляжного комплекса в Нагатинской пойме

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