Первый в России пляж на крышах жилого комплекса появится в Москве

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Пляжная зона отдыха появится на крышах жилых корпусов ЖК "River Park Towers Кутузовский". Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что пляжную зону с джакузи, лежаками, душевыми комнатами и санузлами оборудуют на высоте 180 метров. Территория займет сразу пять крыш.

"Ее общая площадь составит около 2 500 квадратных метров. Также на кровлях разместятся кухни с грилями, места для занятий йогой и купольные беседки-иглу на четыре-восемь гостей", – подчеркнула Пятова.

Она отметила, что для каждой площадки разработали комплексный проект озеленения. Пятова добавила, что растения там подобраны таким образом, чтобы крыши оставались декоративными круглый год.

ЖК "River Park Towers Кутузовский" возводят инвестором на берегу Москвы-реки. В состав комплекса входят пять корпусов высотой 45–46 этажей. В ЖК также разместят торговую галерею с фермерскими лавками, ресторанами, фитнес-клубом и другими сервисами.

Ранее Сергей Собянин объявил, что летом 2022 года в Москве запланировано благоустройство крупных парков и природных территорий столицы. По его словам, благоустройство в "Парке Яуза" позволит создать одно из лучших мест Москвы. Глава столицы напомнил, что за последние годы в городе было уделено немало внимания благоустройству заброшенных территорий.

