Собянин рассказал о благоустройстве крупных парков и природных территорий Москвы

15:37
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин объявил, что летом 2022 года в Москве запланировано благоустройство крупных парков и природных территорий столицы. Об этом мэр написал в персональном телеграм-канале.
"В этом году планируем привести в порядок несколько крупных парков и природных территорий. Среди них – Кусково, Щукинский парк со Всехсвятской рощей и еще два участка будущего "Парка Яуза", – написал градоначальник.
По словам Собянина, благоустройство в "Парке Яуза" позволит создать одно из лучших мест Москвы.
Глава столицы напомнил, что за последние годы в городе было уделено немало внимания благоустройству заброшенных территорий. На месте пустырей были сформированы зеленые зоны Ходынское поле, Тюфелева роща, Братеевская пойма и Центр технических видов спорта в Печатниках.
Всего за 11 лет в Москве привели в порядок 886 зеленых территорий. Как отметил мэр, за счет этой работы столица "буквально утопает в зелени".
Важным фактором в создании новых зеленых территорий Сергей Собянин назвал участие жителей в разработке проектов. Благодаря этому, в частности, в Братеевской пойме появилось профессиональное бейсбольное поле, а на Ходынском поле – искусственный пруд с набережной.
Работы по благоустройству продолжаются в локальном рекреационном центре "Зеленый бульвар", расположенном возле станции метро "Улица Академика Янгеля". Здесь оборудуют памп-трек и скейт-парк.
"Это наш город": многофункциональный спортивный кластер появится в будущем парке "Яуза"
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