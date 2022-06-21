В московских парках открылись площадки фестиваля "Модная столица"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Фестиваль "Модная столица" проходит в столичных парках в рамках Московской недели моды с 20 по 26 июня.

Уточняется, что москвичи смогут узнать о моде разных эпох на 9 бульварах и в 5 парках Москвы.

Так, в парке "Кузьминки" посетители смогут познакомиться с наиболее известными народными танцами. Кроме того, для них выступят фольклорные коллективы, прочитают лекции и покажут фильмы о моде. В Воронцовском парке гости смогут ознакомиться с петровскими ассамблеями и освоить танцевальные па. Также зрители увидят выступления музыкальных коллективов и солистов.

В Петровском парке у москвичей будет возможность узнать о балах XIX века, профессиональные танцоры в аутентичных костюмах исполнят танцы того времени, а также научат танцевать желающих.

В то время как танцевальные коллективы в парке "Красная Пресня" познакомят зрителей с танцевальными направлениями 20-х годов XX века. А в парке "Северное Тушино" гости узнают о танцевальной моде 1950–1980-х годов.

В рамках фестиваля жители города смогут увидеть модные показы, послушать лекции российских дизайнеров, посетить мастер-классы и выступления творческих коллективов.

Кроме того, эксперты креативной индустрии и гости рассмотрят актуальные вопросы моды и бизнеса, а российские дизайнеры представят свои коллекции.

Московская неделя моды стартовала 20 июня и продлится до 26 июня. Организаторы получили около 900 заявок из 79 российских регионов. По словам Сергея Собянина, это событие является главным для креативной индустрии столицы.

Показы коллекций в рамках недели моды пройдут в парке "Зарядье", на Тверской площади, у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ и на некоторых других площадках.

