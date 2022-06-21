Более 220 заведений подготовили тематические коктейльные меню к Московской неделе моды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 220 столичных рестораторов разработали тематические коктейльные меню к Московской неделе моды, которая проходит с 20 по 26 июня. Об этом сообщил основатель компании HURMA Management Group Дмитрий Левицкий.

По его словам, столичные заведения решили приобщиться к мероприятию и разработали специальные барные карты с коктейлями, названия которых соответствуют тематике фестиваля. В частности, на этой неделе в 225 барах и ресторанах Москвы можно попробовать коктейль "Модный приговор", "Маленькое черное платье", "Мадам Коко", "Русский китель", "Модная Москва", "На лабутенах" и другие.

Тематические барные карты приготовили кафе и рестораны во всех округах столицы.

Организаторы Московской недели моды получили около 900 заявок из 79 российских регионов. По словам Сергея Собянина, это событие является главным для креативной индустрии столицы.

Показы коллекций в рамках недели моды пройдут в парке "Зарядье", на Тверской площади, у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ и на некоторых других площадках.

