Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Туристический сервис Russpass подготовил специальные предложения для участников Московской недели моды, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, особые условия участникам мероприятия предоставят почти 60 отелей и ресторанов.

"В дни проведения Московской недели моды в столицу приедут представители фешен-индустрии из самых разных уголков России. Наверняка им будет интересно познакомиться не только с культурной жизнью, но и гастрономией Москвы", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

К Московской неделе моды более 40 ресторанов подготовили скидки до 10% и бесплатные десерты или кофе. А 16 столичных отелей предлагают специальные тарифы для бронирования, бесплатное повышение категории номера, поздний выезд и угощение от шеф-повара.

Список отелей и ресторанов, которые подготовили специальные предложения, направят участникам мероприятия. Более подробную информацию можно посмотреть на специально созданной странице на сайте Russpass.

Ранее сообщалось, что первая Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня сразу на нескольких площадках города, главной из которых станет парк "Зарядье".

В "Зарядье" дизайнерам будут доступны как минимум шесть различных локаций, в числе которых Северный тоннель, парящий мост и Китайгородская стена. В парке устроят маркет одежды, где представят больше 50 брендов. Также планируется деловая программа с выступлениями представителей индустрии моды.

Индивидуальные и коллективные показы пройдут на ВДНХ, а на Тверской площади создадут "индустриальный кластер", посетители которого смогут познакомиться со всеми этапами создания одежды. Там же организуют маркет, тематические дискуссии, кинопоказы под открытым небом и выступления музыкантов.

