Дизайнеры из 79 регионов РФ представят свои коллекции на Московской неделе моды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Порядка 900 заявок от дизайнеров из 79 городов России поступило в оргкомитет мероприятия на участие в Московской неделе моды, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Российские дизайнеры проявили большой интерес к Московской неделе моды. По итогам рассмотрения представителей фешен-индустрии пригласили презентовать свои бренды на разных городских площадках", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Уточняется, что в "Зарядье" запланированы порядка 70 показов, свои коллекции представят около 120 дизайнеров, отобранных экспертным советом. Среди его членов – главные редакторы профильных изданий, руководители сетей бутиков, торговых онлайн-площадок и культурных учреждений, а также организаторы отраслевых мероприятий, преподаватели профильных вузов, стилисты, байеры.

Ранее сообщалось, что первая Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня сразу на нескольких площадках города, главной из которых станет парк "Зарядье".

В "Зарядье" дизайнерам будут доступны как минимум шесть различных локаций, в числе которых Северный тоннель, парящий мост и Китайгородская стена. В парке устроят маркет одежды, где представят больше 50 брендов одежды. Также планируется деловая программа с выступлениями представителей индустрии моды.

Индивидуальные и коллективные показы пройдут на ВДНХ, а на Тверской площади создадут "индустриальный кластер", посетители которого смогут познакомиться со всеми этапами создания одежды. Там же организуют маркет, тематические дискуссии, кинопоказы под открытым небом и выступления музыкантов.

