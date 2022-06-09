Дизайнеры из 79 регионов РФ представят свои коллекции на Московской неделе моды

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Порядка 900 заявок от дизайнеров из 79 городов России поступило в оргкомитет мероприятия на участие в Московской неделе моды, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Российские дизайнеры проявили большой интерес к Московской неделе моды. По итогам рассмотрения представителей фешен-индустрии пригласили презентовать свои бренды на разных городских площадках", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.
Уточняется, что в "Зарядье" запланированы порядка 70 показов, свои коллекции представят около 120 дизайнеров, отобранных экспертным советом. Среди его членов – главные редакторы профильных изданий, руководители сетей бутиков, торговых онлайн-площадок и культурных учреждений, а также организаторы отраслевых мероприятий, преподаватели профильных вузов, стилисты, байеры.
Ранее сообщалось, что первая Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня сразу на нескольких площадках города, главной из которых станет парк "Зарядье".
В "Зарядье" дизайнерам будут доступны как минимум шесть различных локаций, в числе которых Северный тоннель, парящий мост и Китайгородская стена. В парке устроят маркет одежды, где представят больше 50 брендов одежды. Также планируется деловая программа с выступлениями представителей индустрии моды.
Индивидуальные и коллективные показы пройдут на ВДНХ, а на Тверской площади создадут "индустриальный кластер", посетители которого смогут познакомиться со всеми этапами создания одежды. Там же организуют маркет, тематические дискуссии, кинопоказы под открытым небом и выступления музыкантов.
Московская неделя моды пройдет сразу на нескольких площадках столицы
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