Московская неделя моды пройдет сразу на нескольких площадках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первая Московская неделя моды пройдет с 20 по 26 июня сразу на нескольких площадках города, главной из которых станет парк "Зарядье". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Московская неделя моды расширяет географию проведения. К "Зарядью" присоединяются новые локации – площадки "Московских сезонов" в округах, на площади Революции и Тверской площади, ВДНХ, Музей космонавтики и другие культурные пространства города", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

В "Зарядье" дизайнерам будут доступны как минимум шесть различных локаций, в числе которых Северный тоннель, парящий мост и Китайгородская стена. В парке устроят маркет одежды, где будут представлены больше 50 брендов одежды. Также планируется деловая программа с выступлениями представителей индустрии моды.

Индивидуальные и коллективные показы пройдут на ВДНХ, а на Тверской площади создадут "индустриальный кластер", посетители которого смогут познакомиться со всеми этапами создания одежды. Там же организуют маркет, тематические дискуссии, кинопоказы под открытым небом и выступления музыкантов.

На районных фестивальных площадках между тем пройдут мастер-классы и выступления артистов. Также к программе присоединятся музеи, библиотеки, культурные центры и образовательные учреждения столицы.

Ранее сообщалось, что на участие в Московской неделе моды поступили 874 заявки от дизайнеров и брендов одежды из 79 городов России, в том числе Санкт-Петербурга, Волгограда и Нижнего Новгорода. Отбором участников, которые представят свои коллекции в формате модных показов, шоурума и открытого маркета, в настоящее время занимаются эксперты.

