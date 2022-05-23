Почти 900 заявок поступило на участие в Московской неделе моды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На участие в первой Московской неделе моды, которая пройдет с 20 по 26 июня, поступило почти 900 заявок, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Оргкомитет Московской недели моды получил 874 заявки от дизайнеров и брендов одежды из 79 городов России, включая Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону и другие", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что в настоящее время эксперты отбирают участников, которые представят свои коллекции в формате модных показов, шоурума и открытого маркета.

По словам Сергуниной, в связи с возросшим интересом со стороны профессионального сообщества число площадок, где пройдут мероприятия первой Московской недели моды, будет увеличено.

В материале говорится, что центральной локацией станет парк "Зарядье".

В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что Московская неделя моды быстро становится точкой притяжения и консолидации профессионалов модной индустрии со всей России.

"Две трети заявок пришли из столицы, остальные – из других регионов России", – отметил он.

Ранее Сергей Собянин поддержал проведение первой Московской недели моды. Он отметил, что российская индустрия моды сегодня переживает непростое время, подвергаясь санкционному давлению. Многие отечественные дизайнеры утратили привычные и известные аудитории площадки для продвижения продукции. Негативное влияние оказывают и нарушенные цепочки поставок. Серьезной нагрузкой становятся увеличившиеся закупочные цены на ткани и фурнитуру.

В дни проведения Московской недели моды в столице будет работать открытая выставка-продажа отечественных брендов. Основной уклон на ней сделают на молодежную моду и стритвир. Участники и гости смогут не только познакомиться с брендами, но и приобрести их продукцию по доступным ценам.

