Fashion-предпринимателей пригласили на бесплатный обучающий интенсив в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве пройдет бесплатная образовательная программа "Достижение целей для предпринимателей fashion-индустрии", рассчитанная на пять недель. Интенсив запускает городской проект "Малый бизнес Москвы" (МБМ), рассказала заммэра Наталья Сергунина.
"На обучение приглашаются те, кто открыл свое дело в индустрии моды, и те, кто только планирует это сделать. Участники узнают о нынешнем состоянии рынка, специфике розничных и оптовых продаж, научатся продвигать свой товар в соцсетях и работать с маркетплейсами. Желающие могут посетить весь интенсив или выбрать несколько занятий на конкретные темы", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Занятия стартуют 21 апреля и будут идти до 26 мая.
В свою очередь, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что в рамках курса пройдет три встречи и восемь вебинаров.
"Участники интенсива получат рекомендации от экспертов рынка fashion-индустрии и смогут индивидуально поработать со специалистами отрасли", – пояснил Фурсин.
Участники курса узнают, как развивать оптовые и розничные продажи, что такое гибкое планирование и управление ассортиментом, по какому принципу выбирать артикулы, какие товары считаются ликвидными, а также рассмотрят основные понятия юнит-экономики.
На заключительном занятии участники проработают в группах свои бизнес-задачи и узнают, чем могут быть полезны друг другу.
Ранее сообщалось, что правительство столицы поддержит проведение первой Московской недели моды. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Главное событие российской fashion-индустрии планируют провести в июне в парке "Зарядье".
Отмечается, что российская индустрия моды сегодня переживает непростое время, подвергаясь санкционному давлению. Многие отечественные дизайнеры утратили привычные и известные аудитории площадки для продвижения продукции. Негативное влияние оказывают и нарушенные цепочки поставок. Серьезной нагрузкой становятся увеличившиеся закупочные цены на ткани и фурнитуру.
До этого глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что уход некоторых торговых марок с российского рынка не вызовет проблем у покупателей. Министр подчеркнул, что в настоящее время в России есть свыше тысячи отечественных брендов одежды, обуви и аксессуаров.
Собянин поддержал проведение первой Московской недели моды
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