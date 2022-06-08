Более 30 крупных событий и мероприятий пройдут на ВДНХ летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 30 фестивалей, концертов, экскурсий, мастер-классов и спортивных игр пройдут на ВДНХ летом, рассказал заместитель генерального директора АО "ВДНХ" Алексей Горбунов.
"Всего событий планируется где-то 37–38, но концепция может немного корректироваться", – приводит слова Горбунова Агентство "Москва".
Так, в июне состоится Московский джазовый фестиваль, а с 20 по 26 июня – Московская неделя моды. Дизайнеры соберутся у фонтана "Дружба народов" и продемонстрируют свои разработки. Также с 28 по 30 июня пройдет выставка "Индустрия камня" о добыче и применении камня в России.
В июле ожидается фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов", Дни орловского рысака, фестиваль актуального искусства "Видение" и рок-фестиваль "Мир. Музыка. Любовь", в котором примут участие порядка 100 музыкальных групп.
"В августе мы поздравим всех москвичей и себя в том числе с нашей 83-й годовщиной. Достаточно обширная интересная программа завязана на истории нашей выставки, на ее прошлом, настоящем и будущем. Программа пройдет на всей нашей территории и завершится большим праздничным концертом", – добавил Горбунов.
Ранее сообщалось, что первый фестиваль путешествий по России "Подорожник" пройдет на ВДНХ с 11 по 13 июня в рамках проекта "Московские сезоны". Там состоятся показы художественных и документальных лент о российских регионах, музыкальные выступления и кулинарные мастер-классы.
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