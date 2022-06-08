Картины тысячелетней истории оживут на фестивале "Времена и эпохи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На 24 центральных площадках фестиваля "Времена и эпохи" москвичи узнают о становлении русского государства, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Гончаров, бронников, кожевников, резчиков по дереву, кузнецов и стеклодувов времен Древней Руси можно будет встретить на Цветном бульваре. Исторический облик древней столицы воссоздадут на Яузском бульваре, там же разместят находки "Зарядья", "Манежа", Кремля и Китай-города.
Сражение рыцарей Ливонского рыцаря покажут на Покровском бульваре. Там же гости побывают в посольстве Золотой Орды, княжеском стане и ордынских юртах, а также возьмут уроки военного мастерства и примут участие в мастер-классе по фехтованию.
На Страстном бульваре разместится площадка, посвященная освобождению Москвы от польско-литовских интервентов, а на Тверской бульваре – панорама Отечественной войны 1812 года. Реконструкторы воссоздадут быт наполеоновских солдат и дамских салонов столицы.
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" состоится в столице 9–13 июня. В нем примут участие более тысячи реконструкторов. На 61 площадке по всему городу будут представлены самые яркие победы и достижения, которыми гордится Россия.
На традиционных площадках воссоздадут времена походов Владимира Красно Солнышко и Афанасия Никитина, а в парках расскажут о первопроходцах, подвигах воздушно-десантных войск во время Великой Отечественной войны, а также работе милиции в годы СССР.
Фестиваль "Времена и эпохи" откроется в Москве 9 июня
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