Исторический музей откроет для посетителей парадный вход 8 июня

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Государственный исторический музей 8 июня открывает для посетителей парадный вход, сообщает Агентство "Москва".

"8 июня Государственный исторический музей впервые в этом году откроет для гостей музея парадный вход, расположенный со стороны Красной площади", – рассказали в пресс-службе учреждения.

В музее напомнили, что на сводах сеней входа располагается композиция "Родословное древо Государей Российских" из 68 овальных портретов великих князей и императоров.

Директор Исторического музея Алексей Левыкин отметил, что парадный вход вписывает здание в ансамбль Красной площади. Эксперт рассказал, что в момент открытия им воспользовались Александр III и его супруга Мария Александровна, а также другие почетные гости.

"В год 150-летия музея мы считаем важным, чтобы любой желающий мог попасть в здание через парадный вход, как это и было задумано основателями музея", – объяснил Левыкин.

С 1 июня Исторический музей на Красной площади работает без выходных. Для посетителей доступ открыт с 10:00 до 21:00.

В Москве с 9 июня стартует фестиваль "Времена и эпохи". Он продлится до 13 июня. В мероприятиях примут участие более тысячи реконструкторов.