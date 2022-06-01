На ВДНХ откроется выставка-погружение о Петре I

Фото: пресс-служба "Россия – Моя История"

С 10 июня до конца сентября 2022 года в историческом парке "Россия – Моя история" (ВДНХ, павильон 57) будет проходить мультимедийная выставка-погружение "Петр Великий. Рождение империи".

Она приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора, и над ней почти год работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" совместно с ведущими историками России, специалистами по компьютерной графике, моушен-дизайну и драматургии.

Выставка создана в жанре иммерсивного спектакля-биографии. За 40 минут "путешествия" гости изучат эпоху Петра I благодаря таким технологиям, как "живая", управляемая жестами графика, объемные декорации с поверхностным видеомэппингом, эффектный дизайн и застройка, где каждый зал наполнен большим количеством датчиков, позволяющих взаимодействовать с интерактивными инсталляциями. Экспозиция, сформированная из декораций, макетов, реальных и цифровых предметов, художественного света и объемного звука, ставит своей целью донести через чувственный опыт масштаб свершений петровского гения.

В 18 залах на площади около 2,5 тысячи квадратных метров располагается 10 ключевых тематических зон, объединенных единой линией – пути развития России, которые некогда определил сам Петр I:

развитие государственности

новое слово в дипломатии

создание гражданского общества

попечение о населении

забота о его нуждах

реформы в области науки и образования

инновационные технологии и новые профессии

культура и быт

Каждая из них рассмотрена под неожиданным углом – через призму личности государя и его сподвижников.

Посетителям будет предложено принять вместе с героями экспозиции ряд непростых решений по пути от возникновения замыслов реформатора до рождения империи. Персональный бейдж сделает путешествие по выставке индивидуальным, а уникальный цифровой экспозиционный комплекс поможет стать соучастником далеких событий трехсотлетней истории.

Экспозиция будет работать бесплатно для всех желающих с 10 по 30 июня с 11:00 до 20:00 (кроме понедельника и вторника) и продлится до сентября 2022 года. В рамках проекта будет организовано регулярное экскурсионное обслуживание с применением цифровых средств управления экспозицией.

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