Подборка умных музеев столицы появилась на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Портал "Узнай Москву" опубликовал подборку умных музеев столицы к Международному дню музеев. В список попали Музей космонавтики, "Робостанция", "Экспериментаниум" и Государственный Дарвиновский музей.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что посетители указанных музеев могут познакомиться с современными технологиями, основами инженерного дела и точных наук.
Коллекция Музея космонавтики состоит из более 100 тысяч экспонатов, в числе которых есть первый космический скафандр, подлинные спускаемые аппараты космического корабля "Союз", бортовые журналы орбитальных станций, биопринтер "Орган.Авт". Там также можно увидеть макеты первого искусственного спутника Земли и базового блока станции "Мир".
Мультимедийная выставка технологий представлена в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Посетителям расскажут, как цифровые технологии повышают качество жизни в мегаполисе. Жители и гости Москвы могут поучаствовать в различных интерактивах.
Самая крупная в России выставка роботов представлена в "Робостанции". Экспонаты музея умеют взаимодействовать с людьми, отвечать на вопросы и танцевать. Там также можно нарисовать свой робопортрет.
"Экспериментаниум" является самым большим в Москве интерактивным музеем науки с более 300 экспонатами. Каждый зал посвящен отдельной теме: механике, акустике, оптике, космосу и другим. В подборку также вошел Государственный Дарвиновский музей, который является одним из старейших и наиболее крупных естественно-исторических музеев Европы. В его фондах хранится более 400 тысяч экспонатов.
Ранее москвичей и гостей города в честь Международного дня музеев пригласили на прогулку по выставкам, которые посвящены истории архитектуры и садово-паркового строительства, а также современному искусству.
Так, посетить можно музей "Дом Бурганова", открывшийся в 2001 году. В экспозиции представлено множество работ как самого Александра Бурганова, так и других выдающихся отечественных скульпторов XX и XXI веков.
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