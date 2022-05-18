Москвичам рассказали о лучших местах для прогулок в Международный день музеев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В среду, 18 мая, отмечается Международный день музеев. В честь этого события москвичей и гостей города пригласили на прогулку по выставкам, которые посвящены истории архитектуры и садово-паркового строительства, а также современному искусству.
Так, посетить можно музей "Дом Бурганова", открывшийся в 2001 году. В экспозиции представлено множество работ как самого Александра Бурганова, так и других выдающихся отечественных скульпторов XX и XXI веков, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Еще одной знаковой выставкой – музеем под открытым небом является ВДНХ. На территории представлены 49 объектов культурного наследия. Посетители смогут увидеть все знаковые объекты на одной из пешеходных экскурсий.
Самый большой ансамбль строений легендарного зодчего XVIII века Василия Баженова сохранился на территории музея-заповедника "Царицыно".
В музее-усадьбе "Кусково" можно посмотреть, как выглядели усадебные парки Европы в XVIII веке. Также там находится наиболее ранняя коллекция парковой скульптуры в столице.
А в музее-заповеднике "Коломенское" посетители смогут увидеть четыре шедевра старорусского деревянного зодчества, привезенных в свое время из разных концов страны.
Также одной из крупнейших среди парков города является территория современного музея-заповедника "Измайлово". Там можно увидеть резной деревянный терем, собор Покрова Пресвятой Богородицы и многое другое.
Ранее сообщалось, что культурные площадки Москвы проведут более 230 мероприятий в рамках акции "Ночь в музее", которая пройдет 21 мая. В частности, мероприятия подготовили Дарвиновский музей, музей-заповедник "Царицыно", Государственный музей имени А. С. Пушкина.
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