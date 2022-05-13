Свыше 230 мероприятий пройдут в столице в рамках акции "Ночь в музее"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Культурные площадки Москвы проведут более 230 мероприятий в рамках акции "Ночь в музее", которая пройдет в столице 21 мая. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Большая часть мероприятий состоится с 19:00 до 00:00.

"Свои программы в этом году подготовили свыше 110 площадок – музеи, усадьбы и культурные центры Москвы", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства столицы.

В частности, мероприятия подготовили Дарвиновский музей, музей-заповедник "Царицыно", Государственный музей имени А. С. Пушкина. Посмотреть расписание мероприятий и зарегистрироваться для бесплатного участия можно на сайте museumsnight.moscow.

Ранее глава столичного департамента культуры Александр Кибовский рассказал, что посещаемость музеев и театров столицы восстановилась после снятия коронавирусных ограничений.

По словам Кибовского, после снятия ограничений отмечается большой спрос на билеты, особенно в популярные театры с известными спектаклями и артистами. Также он отметил, что посещаемость музеев в два раза превысила показатели до пандемии коронавируса.

