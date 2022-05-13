Посещаемость театров и музеев Москвы достигла показателей 2019 года

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Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский рассказал, что посещаемость музеев и театров столицы восстановилась после снятия коронавирусных ограничений. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Если говорить о ежедневной посещаемости, мы очень хорошо видим, что, очевидно, зрители соскучились по нашим учреждениям, у нас очень большая посещаемость. Театры просто все в аншлагах", – заявил специалист.

По словам Кибовского, после снятия ограничений отмечается большой спрос на билеты, особенно в популярные театры с известными спектаклями и артистами.

Также глава департамента культуры Москвы рассказал, что посещаемость музеев в два раза превысила показатели до пандемии коронавируса. Александр Кибовский подчеркнул, что в этой тенденции есть эмоциональная сторона, однако оптимистично оценил сохранение аудитории учреждений культуры.

Ранее сообщалось, что три яйца Фаберже из коллекции Московского Кремля выставлены в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Гендиректор музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина отметила, что больше трех пасхальных яиц на выставки музей не дает.