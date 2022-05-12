Алкоголь не будут продавать в федеральных музеях и заповедниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперимент по продаже алкоголя крепостью до 16,5% не будет проходить на площадках федеральных музеев и заповедников, сообщили ТАСС в Минкультуры РФ.
В ведомстве объяснили, что это связано с инцидентом, когда вандал нанес серьезные повреждения полотну художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее в 2018 году.
Накануне в Москве разрешили продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в спортивных сооружениях, музеях, концертных залах. Однако для этого потребуется соответствующая лицензия. Разрешение будет действовать до конца года.
Отмечается, что решение было принято по просьбам рестораторов, а также в рамках мер поддержки бизнеса для ликвидации нестыковки в действующих регулирующих работу общепита документах.
Власти Москвы разрешили торговать алкоголем на летних верандах – СМИ
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