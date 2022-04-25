Парклеты в формате летних веранд появятся на столичных парковках

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Рестораторы смогут разместить на столичных парковках парклеты в формате летних веранд. Такое решение принял Сергей Собянин в рамках поддержки экономики в условиях санкций.

Как уточнил заммэра Максим Ликсутов, по данному вопросу вносятся последние изменения в соответствующие документы, чтобы такие зоны отдыха получили статус полноценной летней веранды. Он добавил, что об этой мере поддержки просили сами предприниматели.

"В преддверии лета ресторанный бизнес ждет притока новых посетителей. Возможность дополнительно обустраивать летние веранды позволит увеличить число гостей в 1,5 раза и сохранить рабочие места", – приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале департамента транспорта.

На сегодняшний день в Москве уже работают три парклета, их количество планируется увеличить. Уточняется, что работать они будут с апреля по ноябрь, а их установкой займутся рестораторы.

1 апреля глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил о старте работы летних веранд и кафе Москвы. Всего в столице будут открыты 3 328 подобных площадок, 36 из которых – на ВДНХ, и порядка 27 – в остальных парках Москвы.

