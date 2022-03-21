Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Обычно запускаем фонтаны в конце апреля, поэтому уже приступили к проведению соответствующих подготовительных мероприятий", – сказал он.

Подготовительные работы начались еще осенью, сразу после закрытия фонтанов, а сейчас уже идет завершающий этап. Специалисты проверили состояние подземных коллекторов, привели в порядок насосное оборудование и гидравлику, отремонтировали неисправные коммуникации.

Заммэра напомнил, что всего в городе насчитывается порядка 600 фонтанов различных видов. В ближайшее время с них снимут защитные конструкции и почистят. При необходимости будет проведен косметический ремонт.

Ранее стало известно, что фонтан "Пушкинский" на одноименной площади в Москве капитально отремонтируют впервые с 1950 года. Специалисты заменят гидроизоляцию чаш и гранитную облицовку, отремонтируют системы водоснабжения и водоотведения, а также заменят насосное и электрическое оборудование.

