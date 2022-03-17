Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сезон проката летнего транспорта начнется на ВДНХ 18 марта, сообщает Агентство "Москва".
Первыми доступными для проката станут электросамокаты. Потом можно будет воспользоваться электровелосипедами, обычными велосипедами и веломобилями.
Для проката москвичам и гостям столицы будут доступны 750 электрических самокатов. Их можно будет взять в аренду на площади перед аркой основного входа. Всего будут функционировать 49 стоек проката, 1 апреля стойки также появятся и в парке "Останкино".
Любителям летнего транспорта надо будет установить сервис Urent. Взять в аренду транспорт можно поминутно, заплатив 50 рублей за разблокировку самоката и далее в зависимости от количества минут пользования.
"Также есть тариф, по которому можно кататься без ограничения по количеству поездок в течение 40 минут в день, что идеально подходит для прогулок в парке со всей семьей. Те, кто использует самокат часто, могут оформить подписку на месяц", – говорится в сообщении.
Столичные пункты проката самокатов после зимнего перерыва открылись еще 5 марта. Как отмечал глава Дептранса Максим Ликсутов, более чем в 70% случаев их арендуют, чтобы доехать до метро, остановки или для коротких поездок внутри и между районами, а не просто покататься.
Учитывая спрос, данный сервис продолжит развиваться и в новом сезоне. В планах у операторов увеличение парка самокатов до 40 тысяч единиц.
Сервисы по кикшерингу заявили, что санкции не повлияют на работу сервисов в Москве
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