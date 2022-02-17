В Москве может появиться платная парковка для электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве может появиться сеть платных парковок для частных электросамокатов и велосипедов. Соответствующий проект в правительство столицы направила "Национальная технологическая инициатива" (НТИ), сообщает газета "Известия".

Проектом предполагается внедрить целую экосистему для владельцев электросамокатов и электровелосипедов. Специальные парковки хотят оснастить подзарядками и электронными замками.

Кроме того, на базе таких парковок самозанятые граждане, ИП и юрлица смогут организовать собственные шеринговые сервисы. Арендовать транспортное средство горожане смогут в специальном приложении.

В сентябре прошлого года заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что правительство Москвы выделит 75 миллионов рублей на развитие сервисов проката электрических самокатов в столице.

Горожане в 2021 году совершили свыше шести миллионов поездок на электросамокатах, что в три раза превышает показатели прошлого года.

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров ранее предложил ограничить использование электросамокатов для лиц, по вине которых ранее происходили аварии. По его мнению, это может повысить безопасность на улицах.

