В Москве заработал новый сервис аренды электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компания "Яндекс" запустила в Москве новый сервис по аренде электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекс Go".

"Появились электросамокаты в узнаваемой ярко-желтой расцветке сервиса. Их можно забронировать в приложении и забрать на городских парковках. Самокаты "Яндекса" постепенно будут появляться в разных районах Москвы, а на запуске – в Хамовниках, Якиманке и Арбате. До конца июля электросамокаты появятся внутри ТТК Москвы и в некоторых районах за его пределами", – говорится в релизе.

Максимальная предусмотренная скорость движения самокатов "Яндекса" – 20 километров в час. При этом в них заложена функция автоматического сброса скорости до 10–15 километров в час в зонах с большим количеством пешеходов. К их числу относятся парки.

"Эти "медленные зоны" были выделены на основе технологий "Яндекса" и данных департамента транспорта Москвы для безопасных поездок. Учитывается плотность пешеходного потока, его средняя скорость и близость школ, детских садов и площадок", – уточнили в компании.

Найти места размещения электросамокатов можно с помощью мобильного приложения "Яндекс Go", нажав на кнопку "Город" на главном экране. Для этого необходимо установить его последнюю версию.

"В парке сервиса представлены самокаты модели Ninebot Max Plus, которые держат заряд в течение пяти часов активной поездки. У "Яндекс Go" есть своя команда техников, которые следят за исправностью самокатов, меняют батареи и проводят дезинфекцию", – говорится в сообщении.

В "Яндексе" пояснили, что сервис доступен лицам в возрасте от 18 лет. Перед совершением первой поездки пользователь увидит обязательную видеоинструкцию о правилах безопасности при передвижении на электросамокате.

"Жизнь, здоровье и гражданская ответственность пользователей во время поездки на самокате "Яндекс Go" застрахованы", – отмечается в релизе.

Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ограничить использование электросамокатов для лиц, по вине которых ранее происходили аварии. По его мнению, это может повысить безопасность на улицах.

