Службы проката самокатов рассказали о борьбе с угонщиками

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Случаи угона самокатов в Москве учащаются по мере развития данного вида транспорта и его аренды. Как сообщает газета "Известия", распространены как мошенничество с программным обеспечением, так и физическое похищение транспортного средства.

Как рассказали в сервисе Whoosh, попытки реальных краж происходят регулярно, но успешными оказываются единицы из них.

"Сенсоры, GPS- и GSM-модемы постоянно сообщают о состоянии и локации транспорта. Даже если самокат попадет в помещение, мы его отследим и вызовем полицию для содействия в вызволении", – объяснили представители компании.

В пресс-службе Whoosh добавили, что прокатные самокаты отличаются от потребительских, поэтому совершать их кражу практически бессмысленно.

Как подтвердил коммерческий директор компании "Карусель" Сергей Четвериков, шеринговые самокаты действительно технически отличаются от обычных двухколесных транспортных средств. К тому же установленные на них GPS-датчики позволяют оперативно найти угонщика. В компании отметили, что в 2021 году потеряли всего один самокат.

Ранее в компании Bi.Zone рассказали о новом способе мошенничества с использованием якобы украденных аккаунтов сервисов проката электросамокатов. Зачастую такие лайфхаки, а также заявления о способах манипуляции скоростью транспорта оказываются несостоятельными и фейковыми.

