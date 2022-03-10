Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля

10:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Месячник по благоустройству по традиции стартует в Москве 1 апреля, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Традиционный общегородской субботник запланирован на 16 апреля. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы", – говорится в сообщении.
Основная задача месячника, который завершится 30 апреля, состоит в том, чтобы привести в порядок все городские объекты. Коммунальные службы завершат вывоз остатков снега, очистят дворовые территории, приведут в порядок газоны, окрасят элементы городских площадок.
Помимо этого, в рамках работ пройдет промывка фасадов, лестниц и других элементов домов, а также тоннелей, эстакад, мостов и пешеходных переходов. К сезону будут подготовлены в том числе столичные фонтаны и набережные.
К участию в субботниках приглашают школьников, студентов, сотрудников предприятий и остальных москвичей. Работы будут проводиться в парках и дворах, на территориях объектов социальной сферы. Им выдадут инвентарь.
Ранее сообщалось, что в Москве благоустроят 55 знаковых территорий в 2022 году. Работы запланированы в рамках программы "Мой район". Речь идет о небольших парках, скверах, бульварах, площадях и улицах, расположенных около точек притяжения: станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов.
На указанных объектах обновят пешеходные дорожки, обустроят газоны и цветники, а также установят спортивные и детские площадки, оборудуют зоны отдыха. В общей сложности в Москве благоустроят 2 730 городских объектов.
Собянин назначил на 16 апреля проведение традиционного общегородского субботника
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