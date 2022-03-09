Около пяти тысяч объектов планируют благоустроить в столице в 2022 году

09:41
Благоустройство московских улиц и других общественных мест идет по плану – Бирюков
В 2022 году в столице запланировано благоустройство около пяти тысяч объектов, в том числе вылетных магистралей. Работы затронут Волоколамское шоссе, участок Ленинского проспекта, несколько десятков переулков, улицы Басманного и Красносельского районов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что планы по проведению работ реализуются согласно утвержденному графику.
"Ранее совместно с горожанами мы определили объекты, на которых в этом году пройдут работы по благоустройству, все они известны, перечень остался без изменений. Мероприятия спланированы, прошли общественные обсуждения, получены предложения от москвичей", – пояснил заммэра.
По его словам, на данный момент специалисты приступили к проведению инженерной подготовки на ряде объектов.
"Проводятся работы по ремонту, перекладке, а при необходимости – и по замене инженерных коммуникаций – водопроводных, канализационных, газовых и тепловых сетей", – сказал Бирюков, добавив, что электрические провода уберут в специальные коллекторы для улучшения визуального облика пространств.
Ранее Бирюков рассказал, что в Москве в 2022 году благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории. Он подчеркнул, что на данный момент Волоколамское шоссе является одной из ключевых столичных магистралей, проходящей через пять районов. В пешей доступности от шоссе живут более 190 тысяч человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: