Около пяти тысяч объектов планируют благоустроить в столице в 2022 году

Благоустройство московских улиц и других общественных мест идет по плану – Бирюков

В 2022 году в столице запланировано благоустройство около пяти тысяч объектов, в том числе вылетных магистралей. Работы затронут Волоколамское шоссе, участок Ленинского проспекта, несколько десятков переулков, улицы Басманного и Красносельского районов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что планы по проведению работ реализуются согласно утвержденному графику.

"Ранее совместно с горожанами мы определили объекты, на которых в этом году пройдут работы по благоустройству, все они известны, перечень остался без изменений. Мероприятия спланированы, прошли общественные обсуждения, получены предложения от москвичей", – пояснил заммэра.

По его словам, на данный момент специалисты приступили к проведению инженерной подготовки на ряде объектов.

"Проводятся работы по ремонту, перекладке, а при необходимости – и по замене инженерных коммуникаций – водопроводных, канализационных, газовых и тепловых сетей", – сказал Бирюков, добавив, что электрические провода уберут в специальные коллекторы для улучшения визуального облика пространств.

Ранее Бирюков рассказал, что в Москве в 2022 году благоустроят Волоколамское шоссе и прилегающие территории. Он подчеркнул, что на данный момент Волоколамское шоссе является одной из ключевых столичных магистралей, проходящей через пять районов. В пешей доступности от шоссе живут более 190 тысяч человек.

