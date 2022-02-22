Собянин утвердил планы благоустройства столичных дворов на 2022 год

16:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин утвердил планы по благоустройству столичных дворов, территорий школ и объектов районного значения на текущий год, выделив на их реализацию 4,39 миллиарда рублей.
"Всего в этом году префектуры административных округов проведут благоустройство 2 730 городских объектов. Среди них 55 парков, скверов и других знаковых объектов, 193 территории школ и детских садов и 2 322 дворовые территории", – сообщили в мэрии.
Также планы правительства Москвы предусматривают проведение ремонта 17 катков с искусственным льдом. Кроме того, на 143 объектах в рамках благоустройства выполнят обновление газонов – их занизят по отношению к бордюрам, чтобы исключить попадание грязи на проезжую часть и тротуары.
Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется благоустроить два новых участка будущего парка "Яуза" в Москве. Здесь обустроят ландшафтный парк и комфортные места для отдыха посетителей.
"Это наш город": в Москве в этом году высадят 15 тысяч деревьев
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: