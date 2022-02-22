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16:13

Собянин утвердил планы благоустройства столичных дворов на 2022 год

мэр Москвыгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил планы по благоустройству столичных дворов, территорий школ и объектов районного значения на текущий год, выделив на их реализацию 4,39 миллиарда рублей.

"Всего в этом году префектуры административных округов проведут благоустройство 2 730 городских объектов. Среди них 55 парков, скверов и других знаковых объектов, 193 территории школ и детских садов и 2 322 дворовые территории", – сообщили в мэрии.

Также планы правительства Москвы предусматривают проведение ремонта 17 катков с искусственным льдом. Кроме того, на 143 объектах в рамках благоустройства выполнят обновление газонов – их занизят по отношению к бордюрам, чтобы исключить попадание грязи на проезжую часть и тротуары.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется благоустроить два новых участка будущего парка "Яуза" в Москве. Здесь обустроят ландшафтный парк и комфортные места для отдыха посетителей.

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