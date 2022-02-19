Почти 40 новых искусственных неровностей установят на дорогах в ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Около 40 новых искусственных неровностей будут установлены на дорогах на востоке столицы, также в округе обустроят 40 новых пешеходных переходов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры ВАО.

"В этом году в Восточном округе продолжится работа по созданию условий для безопасного дорожного движения. Всего на территории ВАО планируется обустроить 40 новых пешеходных переходов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ВАО специалисты установят на дорогах 36 искусственных неровностей, обустроят участки пешеходных тротуаров, организуют 130 дополнительных парковочных мест для автомобилей и установят 22 дорожных знака.

В пресс-службе добавили, что с учетом рекомендаций ЦОДД будет проведено благоустройство в районах Вешняки и Сокольники.

Ранее главред "За рулем" Максим Сачков рассказал об ошибках при проезде "лежачего полицейского". По его словам, перед искусственной неровностью не следует тормозить слишком резко, так как это может привести к ДТП. При этом скорость проезда зависит от особенностей автомобиля: например, с жесткой подвеской проще проехать на высокой скорости.

