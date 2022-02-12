В ТиНАО реконструировали более 20 парков

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Реконструкцию и обустройство зон отдыха провели в 21 парке в ТиНАО, их общая площадь составляет 121,6 гектара, рассказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня в ТиНАО насчитывается 21 парк, где реконструированы и организованы зоны отдыха для горожан. Для того чтобы зрительно представить их общую площадь в 121,6 га, ее можно сравнить с площадью 170 футбольных полей. А вся площадь лесных массивов занимает половину территории ТиНАО", – сказал он.

По словам Жидкина, ТиНАО все чаще привлекает жителей исторической части Москвы в качестве нового места жительства из-за благоприятной экологической обстановки. Он отметил, что в настоящее время специалисты ведут работы по благоустройству территорий Троицкого лесопарка и Говоровского леса.

Отмечается, что в соответствии с планом к 2035 году в ТиНАО будет создано и реконструировано 86 парков. Новые зоны отдыха и природные территории организуют на пустырях, на базе лесопарков, а также в рамках программы "Моя район".

"Мэр столицы Сергей Собянин неоднократно давал высокую оценку новым и реконструированным паркам ТиНАО, отмечая активное участие жителей "новой" Москвы в их благоустройстве", – говорится в сообщении.

В январе на портале "Активный гражданин" завершилось голосование по проекту благоустройства территорий вдоль и вблизи Волоколамского шоссе. Участие в нем приняли более 171 тысячи горожан, из которых 75% поддержали предложения города по реконструкции дороги. Работы по благоустройству запланированы на 2022 год.