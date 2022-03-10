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В Москве благоустроят 55 знаковых территорий в 2022 году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Работы запланированы в рамках программы "Мой район".

"Речь идет о небольших парках, скверах, бульварах, площадях и улицах, расположенных около точек притяжения: станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на указанных объектах обновят пешеходные дорожки, обустроят газоны и цветники, а также установят спортивные и детские площадки, оборудуют зоны отдыха. Порядок планируют навести, в частности на набережной Москвы-реки вдоль улицы Гурьянова. В расположенных там парках заменят покрытие пешеходных дорожек, обустроят спуски к воде и установят энергосберегающие фонари.

Работы проведут и в границах улиц Островитянова, Профсоюзной, Миклухо-Маклая и Введенского. Там проложат пешеходные маршруты и обновят детские площадки. Зона отдыха появится и на Коньковских прудах.

"В Тимирязевском районе приведем в порядок сквер, ограниченный улицами Академика Лисицына, Тимирязевской, Проектируемым проездом № 553 и Дмитровским шоссе. Основная задача – создать безопасную пешеходную зону, в ходе благоустройства добавим освещение, обновим хоккейную площадку, установим камеры видеонаблюдения, детскую и тренажерную площадки", – рассказал Бирюков.



Прогулочные маршруты появятся в Обручевском районе. Их проложат в квартале между улицами Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды.

В общей сложности в Москве благоустроят 2 730 городских объектов.

Ранее сообщалось, что благоустройство Большого Лазенковского пруда на западе Москвы рассчитывают завершить в июле текущего года. В данный момент реконструкция локации выполнена на 50%. Менее чем за полгода эксперты очистили дно водоема площадью почти один гектар. Из пруда вытащили свыше 20 тысяч кубических метров ила и грунта.

