Фонтан "Пушкинский" в Москве капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Фонтан "Пушкинский" капитально отремонтируют, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"(Фонтан. – Прим. ред.) был открыт в 1950 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Этот фонтан выполнен в классическом стиле и представляет собой бассейн из гранита с тремя чугунными чашами", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.
Специалисты заменят гидроизоляцию чаш и гранитную облицовку, отремонтируют системы водоснабжения и водоотведения. Также заменят насосное и электрическое оборудование, светильники подводной подсветки, установят систему видеонаблюдения и охранную сигнализацию, приведут в порядок технические помещения.
Работы планируется начать в октябре и закончить весной 2023 года. Ремонт не доставит неудобств москвичам, для этого не будут перекрывать Пушкинскую площадь.
Ранее на ВДНХ завершились основные ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность". Зданию вернули исторический облик настолько, насколько это было возможно: утраченные элементы воссоздали, а сохранившиеся отреставрировали.
В первый зал вернули деревянный резной фриз, который утеряли, во втором зале воссоздали сложные лепные розетки. Прилегающую к павильону территорию благоустроили.
В Москве капитально отремонтируют Пушкинский фонтан
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