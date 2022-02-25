В Москве отремонтировали 11 тысяч квадратных метров гранитных лестниц

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В 2021 году в столице обновили более 11 тысяч квадратных метров гранитных лестниц. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.
В общей сложности ремонт провели почти на 100 объектах. В их число вошли Бережковский и Крылатский мосты, а также подземные пешеходные переходы у здания Центрального телеграфа и на Пушкинской площади.
В первую очередь рабочие заделали сколы и трещины, образовавшиеся на гранитном камне. При необходимости не подлежащие восстановлению ступени меняли полностью. Кроме того, на лестницах отремонтировали системы подогрева.
Уточняется, что ремонтные работы на уличных лестницах проводятся для повышения безопасности пешеходов. Материал ступеней способен деформироваться из-за интенсивной эксплуатации и воздействия погодных условий, в связи с чем его необходимо своевременно обновлять.
Ранее сообщалось, что в Москве в 2021 году капитально отремонтируют девять подземных пешеходных переходов. Специалисты заменят керамическую плитку на гранитную облицовку, обновят напольное покрытие, ступени и площадки лестничных сходов, отремонтируют системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, а также приведут в порядок служебные помещения.
Более 100 км отбойников отремонтируют в Москве в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: