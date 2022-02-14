Девять подземных пешеходных переходов капитально отремонтируют в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве в текущем году капитально отремонтируют девять подземных пешеходных переходов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Необходимость мероприятий вызвана частичным разрушением и износом ступеней лестничных сходов и напольного покрытия, неудовлетворительным состоянием инженерных коммуникаций", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Специалисты заменят керамическую плитку на гранитную облицовку, заменят напольное покрытие, ступени и площадки лестничных сходов, отремонтируют системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции, а также приведут в порядок служебные помещения.
"Ремонт не доставит неудобств пешеходам – часть перехода всегда будет открыта", – добавляется в сообщении комплекса.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства в 2022 году отремонтируют пять столичных причалов. Там обновят парапеты и лестницы, а также проведут работы по восстановлению бетонных поверхностей. Дно причалов укрепят щебнем и бетонными плитами.
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