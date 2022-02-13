Капитальный ремонт пяти причалов Москвы проведут в 2022 году

09:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты комплекса городского хозяйства в 2022 году отремонтируют столичных причалов. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюкова.
"Вопросу содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание", – цитирует Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что на причалах Сетунь, Фили, Андреевских и Кутузовский работы начнутся осенью, после закрытия навигации. А вот Стадион Лужники Северный будет закрыт для судов весь сезон. Его начнут ремонтировать уже в мае.
По словам Бирюкова, специалисты отремонтируют мощенные гранитом причалы, обновят парапеты и лестницы, а также проведут работы по восстановлению бетонных поверхностей. Дно причалов укрепят щебнем и бетонными плитами. Отбойные устройства заменят.
Ранее сообщалось, что летом 2022 года девять речных трамваев в Москве будут обслуживать новые водные маршруты. Пассажирский флот в столице планируют укомплектовать к 2024 году. В его состав войдет 21 судно. В общей сложности на двух маршрутах откроют 23 причала нового типа.
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