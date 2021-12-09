Бочкарев: сад с водными растениями и места для мероприятий появятся у затона Новинки

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В рамках благоустройства набережной Москвы-реки на территории вблизи затона Новинки появится сад с водными растениями, детские и спортивные площадки, места для проведения мероприятий, а также площадки водных аттракционов. Об этом рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Правительство Москвы утвердило проект планировки набережной Москвы-реки от бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ) до парка развлечений "Остров мечты". <...> В продолжение уже благоустроенного участка набережной Марка Шагала появится парковая зона с дополнительным озеленением и множеством детских, игровых, спортивных площадок, а также местами для проведения культурно-массовых мероприятий", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.
Помимо этого через затон возведут два пешеходных моста, которые свяжут между собой бывшую промзону "ЗИЛ" на одной стороне с жилыми кварталами, "Островом мечты" и технопарком Nagatino i-Land на другой стороне.
Как добавил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, вся территория будет связана сетью велосипедных маршрутов, также предусмотрена реконструкция Южного речного вокзала.
Ранее заммэра по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков рассказал, что за последние 10 лет в Москве привели в порядок 36 набережных общей протяженностью 64,5 километра. Самой первой в столице обновили Крымскую набережную, которая стала продолжением Пушкинской, Андреевской и Воробьевской набережных.
Проект развития набережных Москвы-реки победил на международном архитектурном конкурсе
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