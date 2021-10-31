Почти 65 км набережных благоустроили в Москве за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние 10 лет в Москве благоустроили 36 набережных общей протяженностью 64,5 километра. О масштабном проекте рассказали на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Целая программа приведения в порядок береговой зоны Москвы-реки и водоемов сегодня действует в городе, и наша задача в ближайшие четыре года полностью ее реализовать", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Самой первой в столице обновили Крымскую набережную, которая стала продолжением Пушкинской, Андреевской и Воробьевской набережных. Для горожан стал доступен пешеходный маршрут от Воробьевых гор и Парка Горького до стрелки Болотного острова.

Важным для Москвы отмечается проект Якиманской набережной. Участок от ее пересечения с 3-м Голутвинским переулком до улицы Большая Якиманка сделали полностью пешеходным. Ширина данной зоны составляет более 15 метров.

В исторической части Москвы также был сформирован 19-километровый пешеходный маршрут от Таганки до Москва-Сити.

За 2021 год в столице благоустроили четыре набережные острова Балчуг – Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую. На них и прилегающих улицах высадят почти 600 деревьев и более 21 тысячи кустарников.

Ранее в октябре заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о строительстве причала и спусков к Москве-реке на набережной Марка Шагала в Даниловском районе столицы.