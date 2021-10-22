Бочкарев: строительство причала и спусков к воде ведется на набережной Марка Шагала

12:06
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На набережной Марка Шагала в Даниловском районе идет строительство причала и спусков к Москве-реке. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Сегодня на территории бывшей промзоны ЗИЛ ведется активная работа по формированию улично-дорожной сети. Одним из ключевых объектов, который одновременно будет выполнять как транспортную, так и рекреационную функцию, станет набережная Марка Шагала", – сказал глава Стройкомплекса.
По его словам, к настоящему времени на участке на бережной – от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина – уже завершено благоустройство.
Глава "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов между тем добавил, что будущие причалы и спуски к воде оборудуют камерами наблюдения и маяками, пять из которых уже установили. На данный момент специалисты завершили работы по формированию естественного берега реки протяженностью 143 метра.
Ранее Бочкарев рассказал, что в ближайшие годы в рамках программы развития прибрежных территорий планируется благоустроить и реконструировать свыше 120 километров набережных Москвы-реки. Сегодня приведено в порядок порядка 72 километров набережных.
Среди наиболее интересных и заметных проектов заммэра назвал Лужнецкую, Москворецкую, Овчинниковскую, Озерковскую, Крымскую набережные, а также набережную Марка Шагала.
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