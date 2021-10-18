Гастроквартал "Депо Три вокзала" появится в центре Москвы

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU
Новый гастроквартал "Депо Три вокзала" появится в центре столицы, сообщает "Интерфакс".
Речь идет о масштабном проекте редевелопмента и приспособлении исторической архитектуры к современному использованию. Он включает в себя благоустройство городской территории площадью более 1,8 гектара.
Появится не только фудмолл площадью 8 тысяч квадратных метров, но и бизнес-кластер, который дополнят площади офисного назначения и предприятия торговли, а также кинопаркинг, сервисы, услуги и другие девелоперские решения. В новом проекте будут проходить арт-выставки и фестивали, концерты, выступления популярных артистов, образовательные проекты, благотворительные акции.
Расположится "Депо Три вокзала" в комплексе зданий 2-го троллейбусного парка на Новорязанской улице. Как и в "Депо Лесная", ансамбль зданий троллейбусного парка, в котором откроется гастроквартал, является объектом культурного наследия.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что фудмолл откроется в Рязанском трамвайном парке в Москве после реставрации. В рамках реконструкции будет отреставрирована старинная церковь Покрова в Филях и скульптурная группа Наука и труд на доме на Смоленской набережной.
Противоаварийными работами в городской усадьбе в Кропоткинском переулке займется арендатор, найденный по льготной аренде аренды, стоимость которой составляет 1 рубль за квадратный метр.
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