В Рязанском трамвайном парке после реставрации откроется фудмолл

26 сентября, 21:23
Фото: vk.com/mossobyanin
Фудмолл откроется в Рязанском трамвайном парке в Москве после реставрации. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил глава столицы Сергей Собянин.
"Скоро начнется реставрация Рязанского трамвайного парка, построенного 110 лет назад. В нем планируется открыть фудмолл, как и в Миусском трамвайном депо", – рассказал мэр.
Он отметил, что в рамках реконструкции будет отреставрирована старинная церковь Покрова в Филях и скульптурная группа Наука и труд на доме на Смоленской набережной.
Противоаварийными работами в городской усадьбе в Кропоткинском переулке займется арендатор, найденный по льготной аренде аренды, стоимость которой составляет 1 рубль за квадратный метр.
Собянин подчеркнул, что эти небольшие объекты создают особую атмосферу в городе.
Проект реставрации Рязанского трамвайного парка на Новорязанской улице согласовали в январе 2020 года.
В ходе работ специалистам предстоит отреставрировать кирпичную укладку и своды, демонтировать поздние элементы, привести в порядок кровлю и систему водоотведения. Также будут отреставрированы фасады и интерьеры памятников.
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