В Рязанском трамвайном парке после реставрации откроется фудмолл

Фото: vk.com/mossobyanin

Фудмолл откроется в Рязанском трамвайном парке в Москве после реставрации. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил глава столицы Сергей Собянин.

"Скоро начнется реставрация Рязанского трамвайного парка, построенного 110 лет назад. В нем планируется открыть фудмолл, как и в Миусском трамвайном депо", – рассказал мэр.

Он отметил, что в рамках реконструкции будет отреставрирована старинная церковь Покрова в Филях и скульптурная группа Наука и труд на доме на Смоленской набережной.

Противоаварийными работами в городской усадьбе в Кропоткинском переулке займется арендатор, найденный по льготной аренде аренды, стоимость которой составляет 1 рубль за квадратный метр.

Собянин подчеркнул, что эти небольшие объекты создают особую атмосферу в городе.

Проект реставрации Рязанского трамвайного парка на Новорязанской улице согласовали в январе 2020 года.

В ходе работ специалистам предстоит отреставрировать кирпичную укладку и своды, демонтировать поздние элементы, привести в порядок кровлю и систему водоотведения. Также будут отреставрированы фасады и интерьеры памятников.

